المجمع الفقهي يعلن من الأنبار “حربا” على الافكار المتطرفة “بكافة اشكالها” 

2019/03/09 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..شهدت مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، افتتاح اول مقر للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء، فيما أعلن انطلاق مشروع محاربة الافكار المتطرفة بكل اشكالها.وقال مسؤول اعلام وعلاقات المجمع الشيخ مصطفى البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قاعة جامع السامرائي وسط مدينة الفلوجة شهدت وبحضور محافظ الانبار علي فرحان الدليمي والنواب فيصل العيساوي ويحي المحمدي فالح […]

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