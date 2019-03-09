الحكيم يرفض 6 طلبات سعودية لزيارة الرياض ويحدد شروطاً للقيام بها

2019/03/09 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في تيار الحكمة الوطني العراقي عن رفض عمار الحكيم طلباً سعودياً رسمياً لاجراء زيارة الى الرياض.

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن مسؤول كبير في تيار الحكمة الوطني العراقي قوله ان السعودية قامت 6 مرات بدعوة عمار الحكيم لزيارة هذا البلد حيث لاقى رفضاً من قبله.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فان زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم اشترط اجراء اي زيارة الى السعودية بتسوية مشاكل الشيعة في هذا البلد وفي البحرين.

وأضاف المصدر ان "مشاكل الشيعة في السعودية هي الفيزا وازالة قيود السفر عليهم الى العراق، حيث كانت هذه الاشياء من ابرز تلك الشروط".

وتابع ان "الحكيم طالب بإتخاذ ترتيبات لحدوث لقاء بينه وبين ملك البحرين في الرياض، ليتم عبر هذا الطريق مناقشة مشاكل الشيعة في البحرين بحيث يشعر شيعة البحرين ايضاً بأن هذه الزيارة حققت لهم انجازاً ما، وان زيارته لم تكن مجرد زيارة وحسب يكتفي فيها مسؤولو البلدين بالوقوف امام عدسات الكاميرات ولا تحمل اي نتيجة معها".

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