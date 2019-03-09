2019/03/09 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FQAmWnZP6Oc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البث المباشر لقناة الراصد الفضائية) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البث المباشر لقناة الراصد الفضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).