قبعة لمنع تساقط شعر مرضى السرطان

2019/03/09 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استخدمت مريضة بالسرطان تقنية علاجية جديدة تحول دون تساقط شعرها أثناء العلاج الكيماوي.

ووفقا لـ “ديلي ميل” فقط استخدمت المرأة البريطانية قبعة تبريد صغيرة لتغطية فروة رأسها مما حافظ على شعرها خلال 12 جولة شديدة من العلاج الكيماوي.

وكانت أماندا وايت ، 37 سنة ، وهي من مانشستر ، قد اكتشفت ورما في صدرها في يناير 2017 أثناء تدريبها للقيام برحلة لتسلق جبال إيفرست.



وزارت مركزًا طبيا فتم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

وفي حين أنها تحملت الجولات المكثفة للعلاج الكيميائي على مدى 18 أسبوعًا – بالإضافة إلى الجراحة و 3 أسابيع من العلاج الإشعاعي – فقد استخدمت قبعة “باكسمان” التي تحتوي على نظام تبريد لفروة الرأس، مما مكنها من الاحتفاظ بشعرها كاملا.

وتخفض القبعة درجة حرارة الرأس ، مما يقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ، ويجعلها أقل قدرة على التعرض لسموم العلاج الكيميائي.

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