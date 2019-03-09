استمرار عملية اجلاء “الدواعش” من الباغوز السورية

2019/03/09 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استمرت اليوم السبت عملية إجلاء المدنيين وعناصر تنظيم “داعش” الإجرامي المستسلمين من منطقة الباغوز في ريف دير الزور شمال شرق سورية، فيما شهدت المنطقة تحليقا مكثفا من قبل الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي.وقالت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “دفعة جديدة تضم قرابة 150 شخصا وصلت فجر اليوم إلى […]

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