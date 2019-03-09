2019/03/09 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كولومبيا

وهاجر إلى كولومبيا خلال السنوات الأخيرة أكثر من 1.2 مليون فنزويلي بسبب نقص الغذاء والدواء والأزمة السياسة المعقدة، مما أثقل كاهل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية والذي يعاني من محدودية القدرة على الإنفاق على قطاعات الرعاية الصحية والإسكان والمرافق.

ويصل كثيرون من فنزويلا إلى كولومبيا دون تأشيرات بسبب عدم قدرتهم على تجديد جوازات سفرهم.

وقال كريستيان كروجر رئيس الوكالة الكولومبية للهجرة أمس الجمعة إن تجديد جوازات السفر في فنزويلا “يكاد يكون مستحيلا بسبب التكلفة الباهظة لهذه الوثيقة وبسبب نقص المواد الأساسية لصنع هذه الوثائق وبسبب إجراءات أخرى من الجانب الفنزويلي للحد من مغادرة الفنزويليين (لبلادهم)”.

وأضاف في بيان إن الفنزويليين سيسمح لهم باستخدام جوازات السفر المنتهية بمدة يصل أقصاها إلى عامين.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاقات أقرتها دول مجموعة ليما في الآونة الأخيرة لتوفير الأمن للمهاجرين وحمايتهم من اللجوء إلى عصابات تهريب البشر كي يتمكنوا من عبور الحدود.

وتعترف معظم دول الغرب بزعيم المعارضة خوان جوايدو، وليس الرئيس نيكولاس مادورو، زعيما شرعيا لفنزويلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كولومبيا ستسمح بدخول الفنزويليين بجوازات السفر منتهية الصلاحية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كولومبيا ستسمح بدخول الفنزويليين بجوازات السفر منتهية الصلاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).