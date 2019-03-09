الفياض ويار الله يصلان الى الحدود العراقية السورية للاطلاع على الاوضاع الامنية

2019/03/09 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصل مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، الى الحدود العراقية السورية عند الحد الفاصل بين مدينة القائم ومدينة الباغوز السورية.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “الفياض وصل الى الحدود العراقية السورية مع الفريق الركن عبد الامير يار الله، معاون رئيس أركان الجيش والفريق ...

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