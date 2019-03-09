البرلمان يعقد جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني برئاسة الحلبوسي

2019/03/09 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يفتتح جلسته الاولى لفصله التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي

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