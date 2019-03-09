بريطانيا تعلن عن 100 مليون جنيه إسترليني مساعدات للسوريين

2019/03/09 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم بريطانيا الإعلان عن مساعدات إغاثية إضافية للسوريين بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني خلال مؤتمر للمانحين يعقد نهاية الأسبوع الجاري، حسبما أعلنت الحكومة في بيان.

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