2019/03/09 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد مساء اليوم السبت، ظهور أحد التضاريس المميزة على سطح القمر، بسماء السعودية ودول المنطقة العربية، وتعرف هذه المنطقة على سطح القمر باسم "القمر المبتسم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن: القمر "يبتسم" للعالم العربي مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن: القمر "يبتسم" للعالم العربي مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).