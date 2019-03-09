نظام ذكي يسهل مهمة

2019/03/09 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُتوقع أن تحصل المروحيات الروسية المعروفة باسم "الصياد الليلي" على نظام قتالي مزود بالذكاء الاصطناعي.

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