بالفيديو .. الحرائق تدّمر وتحرق عدد من المنازل والمباني في استراليا

2019/03/09 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسببت حرائق الغابات التي شهدتها ولاية فيكتوريا الأسترالية منذ أسبوع

في تدمير أكثر من 30 منزلا واحراق حوالي 70 مبنى آخر في الوقت الذي

مازالت فيه معظم الحرائق مستعرة.



ولحد الآن لم تشر السلطات إلى سقوط

قتلى أو جرحى خلال هذه الحرائق.وأدت موجة حارة قياسية إلى جعل مطلع مارس-آذار الأكثر حرارة في الثلث

الجنوبي من البلاد منذ بدء تسجيل البيانات في بلد عرضة للحرائق

المميتة بسبب صعوبة التضاريس فيها وارتفاع درجات الحرارة في الصيف

ووجود أشجار الكافور سريعة الاشتعال.

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