شاهد .. طيران الإحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

2019/03/09 | 13:21

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شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على ميناء خان يونس الجديد

جنوبي غزة ، كما قصف موقعاً للشرطة البحرية شمالي القطاع ما

أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة .

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