الحكيم يدعو إلى مغادرة الاساليب التقليدية في ايجاد الحلول والاتجاه نحو الابداع

2019/03/09 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس تحالف الإصلاح والإعمار رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، الى الإسراع بتشريع قانون انتخابات يحقق العدالة والمساواة، مشددا على الحاجة الى مغادرة الاساليب التقليدية التدريجية في ايجاد الحلول، والاتجاه نحو حلول ابداعية تحقق الطفرات المطلوبة بمنطق المضاعفة لا الأضافة.

وقال الحكيم في كلمته بالحفل الرسمي الذي اقيم في ذكرى يوم الشهيد العراقي واستشهاد آية الله محمد باقر الحكيم بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وشخصيات سياسية وبعثات دبلوماسية ووجهاء وشيوخ عشائر، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “لقد خسرنا شهيد المحراب ليس على الصعيد الشخصي او العائلي او المناطقي فحسب، بل خسرناه ايضاً على صعيد العراق والعالم الأسلامي، لأنه كان من الشخصيات العراقية المعدودة التي تمتلك قدرة عالية على التواصل مع محيطها المحلي والأقليمي والدولي”.

وأضاف، “اليوم نعيش مرحلة متقدمة من تطور ذلك المشروع الوطني، فجهاد وتضحية شهيد المحراب، والشهيدين الصدرين، وسفير المرجعية الشهيد العلامة محمد مهدي الحكيم، والملا مصطفى البرزاني، ومام جلال طالباني، ومئات العلماء والقادة، وآلاف، بل ملايين الشهداء والمجاهدين من كافة أطياف الشعب العراقي، كل تلك التضحيات تضعنا أمام مسؤولية تاريخية في أن نستكمل هذا المشروع، ونمضي به في أفق الوطن، وبعيداً عن التجاذبات والاصطفافات المذهبية والقومية والمناطقية، فليس أمامنا سوى النجاح، وشعبنا لن يسامح من يقصر في أداء مسؤوليته، مهما كانت الضغوط والمصالح الآنية والضيقة”.

وحث على “قراءة واعية ومسؤولة تدرك طبيعة التحديات القائمة وتطلعات ابناء شعبنا تستلزم منا ان نمضي بقوة نحو موقف وطني واضح للتعامل مع تحدي الاتفاق على رؤية استراتيجية واحدة لتحديد بوصلة البلد، فقد اصبحنا امام حاجة ملحة للأتفاق على استراتيجية وطنية جامعة وموحدة، فما نمر به من ازمات واشكاليات وفجوات هو نتاج اختلاف الرؤى وتشتت المشاريع وغياب الأولويات وعدم تحديد الثوابت والخطوط العامة للدولة في سياساتها الوطنية والخارجية، فالثوابت يجب ان لا تمس ولا يختلف عليها فيما تتركز المنافسة السياسية والانتخابية على المتغيرات والآليات والأجراءات”.

وأكد الحكيم، ان “وحدة العراق وحرمة الدم العراقي والمواطنة والقانون والسيادة والخدمة والحريات والنزاهة والهوية الوطنية وغيرها ثوابت يجب ان لا تمس ولا تكون موضعاً للخلاف”، لافتا الى ان “صياغة مثل هذه الأستراتيجية تتطلب مشاركة واسعة لأرباب الفكر والثقافة والسياسة وقادة المجتمع والمؤسسة الدينية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين واقرارها ووضع معايير صارمة للالتزام بها وتحديد مساحة التعاون اوالتنافس، ومساحة المصلحة العامة أوالخاصة، واعتبار هذه الثوابت خطوطاً حمراء لا يجوز تجاوزها تحت أي ذريعة”.

وتابع، وكذلك تحدي الاستجابة الفاعلة لمطالب ابناء شعبنا وبالدرجة الاساس فرص العمل والخدمات ، فاننا نحتاج الى مغادرة الاساليب التقليدية التدريجية في ايجاد الحلول، والاتجاه نحو حلول ابداعية تحقق الطفرات المطلوبة بمنطق المضاعفة لا الأضافة، وبالاستفادة من الامكانيات المتوفرة والقضاء على ما يعرقل مساهمة راس المال العراقي والاجنبي في عملية البناء والتنمية وتوفير فرص العمل، فليس هناك معنى لوجود الفرص والامكانيات اذا لم تتحول الى امتيازات يلمسها او يشعر بها او يستفيد منها المواطن العراقي البسيط ، بعيداً عن آفة الفساد والتباين في الدخل التي افرزت قلة مستفيدة بازاء عامة الشعب التي تعيش المعاناة”.

واستطرد، “وتحدي السلم الاهلي والوئام المجتمعي ، فقد امعنت مرحلة الطائفية والارهاب في ايجاد مسببات الضغينة والانتقام في مناطق عديدة من بلدنا سيما تلك المناطق التي نالها الارهاب الداعشي ، لذا فان توفير المتطلبات الاساسية للعيش الكريم التي تسمح بعودة النازحين واعمار المدن وايجاد مصالحات محلية حقيقية والتعامل مع مخلفات الارهاب الداعشي وتوفير مستلزمات العيش الكريم للمقاتلين الابطال الذين تصدوا للهجمة الداعشية وعوائلهم ، تمثل أموراً أساسية لابد وان نضعها في قمة أولوياتنا”.

وبين الحكيم، “وتحدي بناء الدولة، وترسيخ مؤسساتها وانهاء كافة المظاهر التي تتناقض مع هيبة الدولة وفاعلية مؤسساتها تمثل عناصر اساسية ولابد ان نمتلك الشجاعة الكافية للقيام بها، فلا سلاح خارج سلاح الدولة، ولا ادوار عسكرية وامنية لغير مؤسسات الدولة، ولا بيروقراطية توفر بيئة حاضنة للفساد وهدر المال العام ولا مناصب تدار على أساس الولاءات ولا استبعاد للكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق الانجاز”.





وأضاف، “وتحدي الأستقرار المستدام، فداعش وامثالها لا تزال موجودة فكراً واجندات وخلايا نائمة وفاعلة، ونحتاج الى دعم مؤسساتنا الامنية بكافة صنوفها وادوارها لتقوم بمهامها في القضاء على ما تبقى من تلك التنظيمات الارهابية.



ينبغي ان لا نسمح بأي حال من الاحوال بأية خروقات تعيدنا الى مربع عدم الاستقرار وتهدد امننا الوطني، وما حصل مؤخراً هي اشارات ينبغي ان نقف عندها ونعد العدة وندعم أجهزتنا للتصدي لها ولما يراد ان يتحقق من ورائها”.

ونوه الى “تحدي الأستقلال والسيادة في ظل الصراع المحتدم الذي يدور في المنطقة والعالم ، يجب ان يضطلع العراق بدور صانع السلام في المنطقة ويجب ان يكون مركز الاستقرار في الشرق الاوسط وينبغي ان لا نسمح بأن يعود العراق ساحة للخصومات وتصفية الحسابات والمعارك بالنيابة ولا يمكن بأن نسمح ان يتحول العراق منطلقاً للعدوان على جيرانه، فلا وجود عسكري قتالي اجنبي ولا قواعد اجنبية دائمة ، وانما تعاون وتنسيق تحدد الحكومة العراقية طبيعته وحجمه وتوقيتاته بما يتلائم مع مصحلة العراق العليا”.

وتابع، “وكذلك تحدي حماية الديمقراطية، فالديمقراطية والحرية هبة الله للعراقيين ولن نسمح لمخالب الظلام ان تضيعه ولذلك يجب الإسراع في تشريع قانون انتخابات عادل وفاعل وان تكون هناك جهة رقابية مستقلة وكفؤة تشرف على الانتخابات بآليات وإجراءات واضحة لا يمكن السماح مجددا لما حصل في الانتخابات السابقة حيث كاد العراق ان ينزلق لمنعطفات خطيرة لولا وعي وحرص المحبين والمخلصين لهذا البلد والتعامل المسؤول للقوى الوطنية السياسية والمجتمعية ولا يمكن تطوير وإصلاح الواقع الحالي من دون قانون انتخابات يرى فيه جميع العراقيين فرصهم المتساوية والعادلة”.

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