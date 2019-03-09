رئيس الجمهورية: المجرمين القتلة يريدون النيل من الارادة العراقية الوطنية

2019/03/09 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، ان المجرمين القتلة يريدون النيل من الارادة العراقية الوطنية.

وقال الرئيس صالح في كلمة القاها خلال حضوره احتفالية ذكرى استشهاد آية الله محمد باقر الحكيم ويوم الشهيد العراقي التي اقيمت بمقر رئيس تحالف الاصلاح والاعمار، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الشهيد قد سلك طريق الحق في مواجهة الاستبداد والتعسف والابادة حين كان العراقيون يواجهون اعتى الانظمة تعسفاً و تنكيلا”.

وأضاف، ان “محمد باقر الحكيم رمز وطني كبير وقامة علمية وجهادية متميزة لتاريخٍ من البطولة والروح العراقية الأصيلة، التي رسمت الطريق نحو عراق متحرر من الاستبداد”.

وأشار الرئيس الى ان “المجرمين القتلة باغتياله كانوا يريدون النيل من هذه الثقة والارادة العراقية الوطنية، وقد خابت ظنونهم، فمن الرجال من يستشهد ليؤجج فينا حماسة النهوض والتقدم نحو الأمام”.

وحيّا صالح، “البطولات التي قدمها العراق من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر الأحرار ومختلف المواطنين في تحرير المدن من الارهاب”.

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