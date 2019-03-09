نوبل تعلن عن منح جائزتين للأدب تعويضا عن حجب جائزة العام الماضي إثر مزاعم “إساءات جنسية”

2019/03/09 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت الأكاديميةالملكية السويدية إنها ستقدم جائزتين للأدب هذا العام، إحداهما عن العام الحالي، والثانية عن العام الماضي.

وكانت مؤسسة نوبل قد حجبت العام الماضي جائزتها للأدب لأول مرة منذ نحو 70 عاما في أعقاب ادعاءات بارتكاب زوج عضوة في الأكاديمية لإساءات جنسية.

وقال لارس هايكينستين مدير المؤسسة إن نوبل أجرت تغييرات مهمة نتيجة للفضيحة.

وأضاف: “استغرق الأمر وقتا أطول مما توقعنا، لكننا اتخذنا عددا من الخطوات المختلفة.



ومن بين ذلك استبعاد الأعضاء الذين كانوا ضالعين في الفضيحة من المشاركة في عمل جائزة نوبل”.

وأشار إلى أن المؤسسة أصبحت الآن منفتحة أكثر، وأن هناك نقاشا يدور بشأن مدة عضوية الأكاديمية، التي كانت مدى الحياة.



وأصبح من الممكن الآن ترك الأعضاء للأكاديمية

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