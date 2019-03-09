التربية تحدد آخر موعد للتقديم على الإجازات المدرسية

2019/03/09 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حددت وزارة التربية، آخر موعد للتقديم على الاجازات الدراسية لمنتسبيها داخل العراق للعام الدراسي 2019 – 2020.وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فراس محمد حسن بتصريح صحفي ان الوزارة “وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت الـ 11 من نيسانالمقبل كآخر موعد للتقديم على الاجازات الدراسية داخل العراق للعام المقبل ، بعد ان اعدت خطة لمنح المنتسبين الراغبين بالتقديم شهادات، الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، والتي بدأ التقديم لها مع بداية شهر آذار الحالي”.وافصح عن “تشكيل لجنة في كل مديرية ببغداد والمحافظات للمفاضلة بين المتقدمين حيث تم تحديد الاختصاصات المطلوبة التي من خلالها سيتم دعم العملية التربوية، منوها انه تم التشديد على كتاب عدم ممانعة المديرية التابع لها المنتسب في الوزارة حيث انه سيتم اعتماده في اداء الامتحان التنافسي”.ولفت حسن الى الالتزام بالاختصاص الذي تم تحديده وفقا للخطة التي اعدت مسبقا، مبينا انه سيتم تدقيق ومطابقة العنوان الوظيفي مع الاختصاص، فيما ستتولى مديرية الاجازات الدراسية في المديرية العامة للعلاقات الثقافية بديوان الوزارة مهمة الاشراف والمتابعة الفنية على المديريات العامة كافة، منوها انه من المؤمل قريبا تشكيل لجان من الاجازات الدراسية بديوان الوزارة لمتابعة آلية منح الاجازة الدراسية”.وبين بالوقت نفسه ان “المديرية العامة للعلاقات الثقافية ستتولى منح منتسبي المديريات العامة للتربية في محافظات: نينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك الاجازات الدراسية”.واشار الى ان “وزارة التربية نسقت مع السفارة الكورية لتقديم منحة لمنتسبي التربية لنيل شهادة الماجستير بمجال القيادة العالمية للتعليم، مؤكدا تحمل الجهات الكورية نفقات الدراسة كاملة، موضحا ان الوزارة حددت الشروط الواجب توفرها بالمتقدمين للمنحة الكورية، بان لا تقل خبرته عن عامين ويجيد اللغة الانكليزية كتابة وتحدثا، وان لا يتجاوز عمر المتقدم عن الـ 40 عاما، لافتا الى انه سيتم ترشيح مرشحين اثنين عن الوزارة ومرشح واحد عن كل مديرية عامة”.انتهى

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