الاعلان عن دفع مدخرات منسوبي النقل البري في نينوى

2019/03/09 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم السبت، دفع مدخرات منسوبي النقل البري في نينوى بعد توقفها منذ حرب داعش.

وقال لعيبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد إستكمال كافة إلاجراءات والموافقات الأمنية والقانونية وتدقيقها إصولياً تم تسليم هذه المدخرات المالية لمستحقيها من منسوبي الشركة في الموصل بعد توقف صرفها بسبب أحداث داعش وسيطرة العصابات الاجرامية على المحافظة ومقدراتها ، مؤكدا ان “هذه الخطوة لتخفيف معاناة المنسوبين في المناطق التي عانت من ويلات الحرب”.

من جانبهم أشادت ادارة الشركة ومنسوبيها فرع نينوى بـ”الإهتمام البالغ بهم والسعي الدؤوب لتسليم مستحقاتهم المالية والحفاظ عليها بأمانة لاسيما بعد السنوات التي أعقبت تحرير مدينة الموصل من براثن هذه العصابات”.

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