سلطات القرم: شبه الجزيرة لا تحتاج إلى اعتراف أمريكي

2019/03/09 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، والممثل الدائم للرئيس الروسي في الجمهورية غورغي مرادوف، أن شبه جزيرة القرم كجزء من الاتحاد الروسي لا تتطلب أي اعتراف من قبل الدول الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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