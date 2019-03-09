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عبد المهدي يستقبل الحلبوسي بمقر انعقاد جلسة البرلمان في العلاوي

العراقسياسة

عبد المهدي يستقبل الحلبوسي بمقر انعقاد جلسة البرلمان في العلاوي

السبت 9 مارس 2019 - 13:04

عبد المهدي والحلبوسي

استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت ، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، في مقر انعقاد الجلسة النيابية ، بمنطقة العلاوي وسط ببغداد.

وقال مراسل "الغدير" إن عبد المهدي، استقبل الحلبوسي ، في مقر انعقاد الجلسة النيابية بمنطقة العلاوي وسط العاصمة، والتي من مقرر عقدها اليوم.ومن المؤمل أن يعاود البرلمان عقد جلساته ضمن فصله التشريعي الثاني، اليوم السبت، قبل أن يستضيف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لمناقشته بشأن التواجد الأمريكي في العراق، بحسب نواب.انتهى .



م ك

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