قريبا جدا ... ريال مدريد في بغداد

2019/03/09 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت تقارير إعلامية عراقية بأن وفدا رسميا من نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيزور العراق خلال الأيام المقبلة من أجل بحث إمكانية إنشاء أكاديمية للفريق في بلاد الرافدين.

وقال مصدر مطلع على ترتيبات الزيارة قوله، إن "مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيستقبل وفد نادي ريال مدريد الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة".وأوضح المصدر أن "وفد النادي الإسباني يتألف من أعضاء الهيئة الإدارية للنادي الملكي، وهم كارلوس إسكوديرو دي بورون، والدكتور أنطونيو بوتيلا غارسيا، والمسؤول عن مشاريع ريال مدريد في إفريقيا والشرق الأوسط، إنييغو أرينيياس".وأشار المصدر إلى أن "الوفد سيطلع رئاسة الوزراء على مشروع كبير يتضمن أكاديمية ريال مدريد في العراق، سيساهم في خدمة الكرة العراقية في جميع محافظات بلاد الرافدين".انتهى ..



م ف

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