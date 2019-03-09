امانة بغداد تعلن فتح وتأهيل عدد من الازقة في الكرادة وسط العاصمة

2019/03/09 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت امانة بغداد ، السبت، عن فتح وتأهيل عدداً من الازقة ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقته وكالة صدى، ان ” فرق الامانة قامت بالتنسيق مع القوات الامنية فجر اليوم بفتح الزقاق 11 ضمن المحلة 909 والزقاقين 5 و 25 ضمن المحلة 905 والزقاق 10 ضمن المحلة 903″.

واضاف البيان، ان ” بلدية الكرادة باشرت بحملة لتنظيف الموقع وغسل الازقة والتي اغلقت سنة 2016 جراء التفجير الإرهابي “.

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