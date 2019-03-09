2019/03/09 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكدت مصادر في الرصد الجوي, السبت, انحسار تأثير المنخفض الجوي, ليؤثر مرتفع جوي على البلاد, ليشكل ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة, قبل أن يعود تأثير منخفض جوي آخر مصاحب لسقوط أمطار في بعض المناطق بعد يوم الثلاثاء.وقال الراصد الجوي واثق السلامي في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك, وتابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع مقبل في درجات الحرارة ومناطق على موعد مع الأمطار NAS | موقع ناس الرسمي.

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