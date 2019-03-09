2019/03/09 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قالت الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي إن ما يشهده الشارع الجزائري اليوم، هو “صحوة” ستجعل من الشعب ماردا يصعب إخضاعه أو حكمه.وفي الوقت الذي عبرت فيه مستغانمي عن إعجابها بالتحركات المناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وبالشعارات التي يرفعها المتظاهرون، أثنت مستغانمي عن الجهود التي تبذلها قوات الجيش والأمن “دون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستغانمي: الشارع الجزائري يشهد صحوة ستجعله “ماردًا” NAS | موقع ناس الرسمي.

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