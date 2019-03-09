2019/03/09 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبد المهدي يحضر جلسة البرلمان في مبنى العلاوي .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يحضر جلسة البرلمان في مبنى العلاوي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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