2019/03/09 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يفتتح جلسته الأولى لفصله التشريعي الثاني برئاسة الحلبوسي .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يفتتح جلسته الأولى لفصله التشريعي الثاني برئاسة الحلبوسي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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