2019/03/09 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول برهم صالح وعادل عبد المهدي وزيدان الى داخل جلسة البرلمان .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول برهم صالح وعادل عبد المهدي وزيدان الى داخل جلسة البرلمان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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