تقرير:نصيب الفرد بتونس بالناتج المحلي الأقل بالمغرب العربي وليبيا بالصدارة

2019/03/09 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من مصطفى رضا

مباشر: قال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي بدولة تونس يعد الأقل بمنطقة المغرب العربي خلال الفترة 2013-2017.





وأوضح تقرير لصندوق النقد الدولي حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في تونس بلغ خلال الفترة 2013-2017 نسبة تصل لـ0.4%، فيما سجلت المغرب 0.7%، وكان في الجزائر 1%، وبالنسبة لموريتانيا 1.1%، وسجلت ليبيا النسبة الأكبر بـ28.5%.





ونشر صندوق النقد في تقريره عن الاندماج في دول المغرب العربي، بيان للمؤشرات الاقتصادية في دول المغرب العربي.





وأفاد الصندوق، أن الجزائر تعد من أكبر اقتصادات المنطقة ومن البلدان ذات الشريحة العليا في فئة الدخل المتوسط، وتحتل مكانة مهمة في تصدير الغاز والنفط، متابعاً أنه نظراً لاعتمادها الكبير على الهيدروكربونات فقد واجهت تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2014.





وأكمل التقرير، أن مملكة المغرب، ثاني أكبر اقتصاد منطقة المغرب العربي، تمر مرحلة تحول تدريجي، مشيرا إلى أن المغرب يتم بتنوع اقتصادي جيد نسبياً، موضحاً أنه على الرغم من كونها مصدر للمنتجات الزراعية والسيارات والأسمدة، فهي لاتزال معرضة لتقلب الناتج الزارعي والطلب الخارجي.





وذكر التقرير، أن البلدان المغربية قطعت خطوات مهمة في الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، ونظراً لأن نسبة الشباب الكبيرة في المنطقة، فينبغي تحقيق نمو أسرع في تلك البلدان.





وأفاد لصندوق النقد الدولي اليوم، أن حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي، والتي تضم بلدان المغرب، الجزائر، تونس، لبيبا وموريتانيا، يعد الأقل على مستوى العالم.





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