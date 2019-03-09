2019/03/09 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي، والتي تضم بلدان المغرب، الجزائر، تونس، لبيبا وموريتانيا، يعد الأقل على مستوى العالم.





وأوضح تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن حجم التجارة بين بلدان المغرب العربي أقل من 5% من مجموع التجارة في المنطقة، مقارنة بحجم التجارة الإقليمية في إفريقيا والذي يبلغ 16%، وفي أمريكا اللاتينية بنسبة 19%، وفي آسيا 51%، وأمريكا الشمالية بـ54%، وأوروبا بنسبة 70%.





وأشار التقرير، إلى أن البلدان المغاربية الخمسة، لاتتخذ من دول منطقتها شريكاً تجارياً أساسيا، حيث أن معظم الأنشطة التجارية بين بلدان المغرب العربي تتم مع أوروبا. وتايع، أن نصف صادرات جميع البلدان المغاربية ماعدا موريتنانيا تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا وإيطاليا.





وفي تونس والجزائر فقط، تمثل الصادرات إلى بلدان المغرب العربي نسبة تصل لبنحو 10% و 4% من من مجموع التجارة على الترتيب.





وألمح التقرير، أنه على غرار الكثير من الأسواق الصاعدة، تستورد بلدان المغرب العربي بكثرو من الصين، حيث بلغت حجم الصادرات الصينية إلى دول المنطقة 14 مليار دولار في عام 2016، بما يعادل 12% من مجموع واردات المغرب العربي

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