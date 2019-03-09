2019/03/09 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد السفير الايراني في العراق ايراج مسجدي، اليوم السبت، بأن الرئيس الايراني حسن روحاني سيلتقي في العراق المرجع الديني الاعلى علي السيستاني.

وذكرت وكالة تسنيم الايرانية ان مسجدي قال ان "الرئيس حسن روحاني سيلتقي خلال زيارته المرتقبة الى العراق، بالمرجع الديني الاعلى علي السيستاني".

ويجري الرئيس الايراني حسن روحاني زيارة العراق يوم الاثنين المقبل، ومن المقرر ان يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين، لبحث عدة ملفات تخص البلدين والمنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يلتقي الرئيس الايراني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يلتقي الرئيس الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).