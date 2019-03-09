الحلبوسي: ننتظر من الحكومة مقترحات قوانين تعالج الفساد

2019/03/09 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت، أهمية مواجهة آفة الفساد من خلال توحيد الرؤى والمشاريع بين السلطات للقضاء على تلك الآفة.وقال الحلبوسي خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم إن “العراق عانى العراق من آفة الارهاب والفساد، وتمكن أبناؤه وبتضافر جهود الجميع من القضاء على المجاميع الإرهابية، لذلك علينا اليوم […]

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