2019/03/09 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية , السبت, بصاروخين بالستيين تجمعات مرتزقة العدوان في جيزان.وأفاد مصدرعسكري ان ” القوة الصاروخية إطلاق صاروخين نوع زلزال1 على تجمعات المرتزقة قبالة جبل قيس..مؤكدا سقوط قتلى وجرحى بالإضافة الى خسائر في عتاد المرتزقة.وكما أطلقت صاروخية الجيش واللجان أمس الجمعة صاروخ “زلزال1” محلي الصنع على تجمعات مرتزقة الجيش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بـ”الباليستي”..



الصاروخية اليمنية تستهدف تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في جيزان alansaar.

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