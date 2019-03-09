بث مباشر| مراسلنا: الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة في تدهور مستمر

2019/03/09 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 4 من عناصر الشرطة في مظاهرات اليوم.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن عناصر مندسة داخل المسيرات السلمية اقتحمت المتحف الوطني للفنون الإسلامية لمحاولة نهبه.

وتشهد الجزائر احتجاجات عارمة في عدة مدن، ضد ترشح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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