2019/03/09 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخط اعلامي ورياضي بسبب عدم إصدار هوية تعريفية للرائد الصحفي صكبان الربيعي لتغطية بطولة غربي اسيا بكرة السلة التي تفتتح غداً في بغداد

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