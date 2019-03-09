العلماء يكتشفون بكتيريا تقضي على التلوث وتولد الكهرباء

2019/03/09 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء مخلوقات بكتيرية صغيرة يمكنها القضاء على التلوث وتوليد الكهرباء.

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