لماذا يشتد المرض مساء أكثر من النهار

2019/03/09 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما لاحظت أن فرصة إصابتك بالأمراض تزداد خلال فترة المساء، ولكن هذا ليس وهما أو خيالا من جانبك.

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