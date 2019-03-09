محافظ نينوى لـ (باسنيوز) المباشرة بإعمار 1400 منزل في سنجار

2019/03/09 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نوفل العاكوب، اليوم السبت، عن بدء إعادة إعمار 1400منزل مهدم في قضاء سنجار (110كم شمال غرب الموصل).

وقال العاكوب لمراسلة (باسنيوز)، إن «لجنة إعمار المناطق المتضررة في محافظة نينوى باشرت بإعادة إعمار وترميم 1400منزل سكني مهدم كمرحلة أولى في قضاء سنجار الأكثر تضرراً من عصابات داعش الإجرامي».

وأضاف العاكوب، أن «أكثر من شركة هندسية لشركة الفاو والسعد وبالتعاون مع نخبة هندسية من مديرية بلديات نينوى باشرت بالعمل لترميم المنازل وعودة السكان الإيزيديين لمناطقهم ومنازلهم المدمرة».

لافتاً إلى أن «الشركة لم تحدد أي سقف زمني لانتهاء عمل الترميم والتأهيل لهذه المنازل».





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