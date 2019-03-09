يلتقي السيستاني في النجف ..روحاني في العراق الاثنين

2019/03/09 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت صحيفة حكومية ايرانية ، اليوم السبت ، بأن الرئيس حسن روحاني سيلتقي في النجف المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني خلال زيارة الاول المقررة الإثنين المقبل إلى العراق، وهي أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه عام 2013.

صحيفة "إيران" نقلت عن السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، قوله: ان ” الرئيس حسن روحاني سيلتقي خلال زيارته إلى النجف، هذا الأسبوع، المرجع علي السيستاني“، مضيفًا أن ”زيارة روحاني إلى العراق ستشكل منعطفًا كبيرًا في علاقات البلدين ”.

وأشار السفير الإيراني إلى أن روحاني " سيركز خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين العراقيين، على موضوع إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، مبينًا أن ”الأمر سيطبق أولًا بين تجار البلدين“.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وصل الأربعاء الماضي إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية ، قبل أيام من الزيارة المرتقبة لروحاني الى بغداد .

هذا فيما كان مساعد وزیر الخارجیة الإیراني عباس عراقجي قد زار العراق مؤخراً للاعداد لزيارة روحاني .

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