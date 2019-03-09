2019/03/09 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس نادي نفط الجنوب محمد ولي يقرر عدم حضور حفل افتتاح بطولة غربي اسيا بكرة السلة بسبب طريقة التعامل مع الصحفي صكبان الربيعي

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