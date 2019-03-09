2019/03/09 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

تصاعد الصراع على نسب مقاومة القوات الامريكية، بين زعيمي تيار الحكمة، عمار الحكيم، والامين العام لحركة العصائب، قيس الخزعلي .

بعد ان خطب الحكيم أمام حشد كبير من العراقيين، والحشد الجماهيري بمناسبة يوم الشهيد العراقي، حيث ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم، داعيا الشباب العراقي للانضمام إلى شباب تيار الحكمة من أجل ما أسماه "مستقبل الوطن"، خرج الخزعلي، بتغريدة على موقع تويتر، مشيدا بالمقاومة ناسبا اعمال المقاومه له .

لماذا يتهافت السياسيين على نسب معطيات المرحلة السابقة، والتشبث باحداث الماضي بينما الساحة مفتوحة امامهم لتحقيق وعودهم الانتخابية لجماهيرهم ؟

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