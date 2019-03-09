أيزيدية تروي طريقة تزويجها لطاجيكي وهروبها من داعش

2019/03/09 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قضت الأيزيدية سلوى سيد العُمر سنوات أسيرة لدى تنظيم داعش، لكنها تمكنت من الفرار من قبضته هذا الأسبوع إثر هروبها من آخر جيب يسيطر عليه التنظيم في شرق سوريا مع صبيين عراقيين تظاهرا بأنهما شقيقاها.

واجتاح داعش مناطق الأيزيديين في سنجار في 2014 حيث استرق النساء وذبح الرجال.

ووصفت الأمم المتحدة هجمات التنظيم على الأيزيديين بأنها "إبادة جماعية".

وقالت سلوى "أخذوا النساء وعذبوهن وقتلوهن"، وروت كيف قام المتشددون ببيع وشراء الأسيرات وتبادلوهن بإخضاعهن للاسترقاق الجنسي.

وأضافت "أخذوا النساء وواحد يعطي لواحد وواحد يعطيها لواحد إلا لو واحد شوي عنده رحمة يعتقها في سبيل الله يقول يعني عتقتك وبياخدها أو ياخدها على دار ضيافة".

وأجبرت سلوى على الزواج من أحد المقاتلين في التنظيم القادمين من طاجيكستان.

ومع حصار قوات سوريا الديمقراطية للجيب الأخير للتنظيم في الباغوز خرجت بعض الناجيات من الأيزيديات وأطفالهن بين عدة آلاف من الفارين من حياة الفقر ومن القصف.

وتنتظر قوات سوريا الديمقراطية إجلاء كل المدنيين العالقين بين الدواعش في الباغوز قبل أن تجبر باقي المتشددين على الاستسلام أو تجتاح المنطقة.

وفرت سلوى برفقة صبيين عراقيين هما مصطفى وضياء، كانا من جيرانها لمدة عامين، حيث حرص التنظيم على نقل أسراه من مكان إلى آخر.

وقالت سلوى إنهم كانوا يخبئونهم في أماكن مختلفة حتى لا يمكن رصدهم أو مساعدتهم.

وقال الصبيان مصطفى وضياء إن أفراد التنظيم كانوا صارمين جدا في فحص من غادروا وأشارا إلى أنهما فضلا البقاء لمدة أطول لمساعدة سلوى على الخروج.

وأضافا أنه بعد شهر من حصار البقعة الواقعة على ضفاف الفرات قرب الحدود العراقية وصل بهما الحال لأكل العشب والاختباء في الحفر عند احتدام القتال.

وروت سلوى كيف طلب منهم المتشددون اعتناق الإسلام حتى لا يتعرضوا للأذى بعد أسرهم في العراق لكن، رغم استجابتهم لذلك إلا أنهم فصلوا النساء عن الرجال وأخذوا الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والخامسة عشرة لمعسكرات لغسل الدماغ والتدريب على القتال.

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