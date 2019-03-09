2019/03/09 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول يوم الجمعة ان حصيلة التفجير الذي استهدف موكبا امنيا شرقي مدينة الموصل بلغ قتيلين و10 جرحى من المدنيين والعناصر الامينة.

وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي لشفق نيوز، ان عناصرا من الامن الوطني، وطفلة بعمر 13 عاما قتلا واصيب 10 اخرين بجروح بينهم مدنيون، وعناصر امنيون حصيلة انفجار العجلة المفخخة في حي المثنى شرقي الموصل.

من جهتها اكدت خلية الاعلام الامني الحصيلة نفسها وذكرت في بيان ان التفجير وقع مقابل إحدى المطاعم في حي المثنى بالجانب الأيسر في مدينة الموصل والذي كان بواسطة عجلة مركونة نوع "كيو كيو" صفراء اللون.

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد في وقت سابق من مساء اليوم ان ما لا يقل عن خمسة عناصر من الامن الوطني اصيبوا بجروح بانفجار عجلة ملغومة استهدفت موكب ضابط "كبير" لهم شرقي مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر شفق نيوز، بأن خمسة من الامن الوطني اصيبوا بجروح كحصيلة اولية لانفجار سيارة مفخخة مركونة في حي المثنى شرقي الموصل استهدفت موكب العقيد هشام الهاشمي مدير الامن الوطني في نينوى، مضيفا ان الهاشمي لم يكن ضمن الموكب وانما اسرته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيلان و10 جرحى بينهم عناصر من الامن الوطني حصيلة تفجير الموصل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيلان و10 جرحى بينهم عناصر من الامن الوطني حصيلة تفجير الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).