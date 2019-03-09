جرحى من الامن الوطني بإستهداف موكب ضابط كبير لهم في نينوى بعجلة ملغومة

2019/03/09 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة ان ما لا يقل عن خمسة عناصر من الامن الوطني اصيبوا بجروح بانفجار عجلة ملغومة استهدفت موكب ضابط "كبير" لهم شرقي مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر شفق نيوز، بأن خمسة من الامن الوطني اصيبوا بجروح كحصيلة اولية لانفجار سيارة مفخخة مركونة في حي المثنى شرقي الموصل استهدفت موكب العقيد هشام الهاشمي مدير الامن الوطني في نينوى.

واضاف المصدر ان الهاشمي لم يكن ضمن الموكب وانما اسرته، مبينا ان هناك انباء عن ارتفاع الحصيلة.

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