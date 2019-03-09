أوديشو يعتذر عن تدريب الصقور

2019/03/09 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم المدرب ايوب اديشو، اليوم السبت، اعتذاره، عن قيادة تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، رغم الاتفاق المبدئي الذي تم بينه وبين الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية امس الجمعة لقيادة الصقور.

وذكرت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية في بيان ورد لشفق نيوز ان الإدارة وافقت على شروط المدرب لتدريب الفريق ولكن المدرب أبلغنا اليوم السبت عن اعتذاره لتدريب القوة الجوية لأسباب شخصية، مبينا ان اوديشو لا يريد التدريب خلال المرحلة المقبلة وهو بحاجة إلى الراحة.

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