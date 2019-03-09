2019/03/09 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلنت إدارة نادي القوة الجوية، السبت، عن تعثر المفاوضات مع المدرب أيوب أوديشو لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.وذكرت الادارة في بيان تلقته وكالة صدى، أن “المدرب أيوب أوديشو، قدم اعتذاره عن قيادة تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، رغم الاتفاق المبدئي الذي تم بينه وبين الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية أمس الجمعة لقيادة الصقور”.وأوضحت الإدارة أنها “وافقت على شروط المدرب لتدريب الفريق، ولكن المدرب أبلغنا اليوم السبت اعتذاره لتدريب القوة الجوية لأسباب شخصية لكونه لا يريد التدريب خلال المرحلة المقبلة وهو بحاجة إلى الراحة”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايوب أوديشو يعتذر عن قيادة القوة الجوية لأسباب شخصية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايوب أوديشو يعتذر عن قيادة القوة الجوية لأسباب شخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).