النجار يؤكد وجود تنسيق عال بين القوات الأمنية والحشد في قاطع الشمال

2019/03/09 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مسؤول قاطع الشمال للحشد الشعبي يلماز النجار، السبت، وجود تنسيق عال بين القوات الأمنية والحشد الشعبي المتواجدة في قاطع الشمال.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان مسؤول قاطع الشمال للحشد الشعبي يلماز النجار اجتمع مع أمراء الالوية لـ( 16 و 52 و 56 ) في الحشد الشعبي ومسؤولي المكاتب و الأقسام ضمن قيادة قاطع الشمال في كركوك.وأضاف، أن الاجتماع بحث التطورات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية وضرورة الاهتمام بعوائل الشهداء و الجرحى للحشد الشعبي.

وأكد النجار خلال الاجتماع، أن “هناك تنسيق عال مع كافة القوات الأمنية المتواجدة في قاطع الشمال ونعمل كفريق واحد في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب”.





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