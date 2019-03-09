2019/03/09 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، السبت، عن تفكيك عبوة ناسفة في منطقة كباشي شرقي المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك عبوة ناسفة شرقي ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك عبوة ناسفة شرقي ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).