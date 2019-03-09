الفياض عند حدود العراق مع سوريا لتعزيز الخطة الأمنية

2019/03/09 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، السبت، إلى الحدود العراقية ـ السورية لتعزيز الخطة الأمنية.

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