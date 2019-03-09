ارتفاع حصيلة تفجير الشرقاط الى شهيد و3 جرحى

2019/03/09 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مدير شرطة قضاء الشرقاط العميد مجيد الغتران، السبت، بارتفاع حصيلة تفجير قضاء الشرقاط الى شهيد و3 جرحى.

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