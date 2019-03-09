عبد المهدي والحلبوسي يؤكدان أهمية تعاون السلطات الثلاث في مجال مكافحة الفساد (صور)

2019/03/09 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس النواب اليوم السبت أولى جلسات فصله التشريعي الثاني برئاسة

محمد الحلبوسي . مراسل آفاق أوضح أن الجلسة شهدت مناقشة توحيد جهود السلطات لمكافحة

الفساد الاداري والمالي بحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى

ورئيس ديوان الرقابة المالية وكالة ورئيس هيئة النزاهة وكالة ، هذا

وأعرب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن تطلعه لبدء مرحلة جديدة من

التعاون بين السلطات الثلاث والعمل المشترك لخدمة جميع أبناء الشعب

العراقي ، فيما دعا الحلبوسي الجميع إلى الوقوف وقفة رجل واحد لمواجهة

آفة الفساد من خلال توحيد الرؤى والمشاريع بين السلطات الثلاث لاسيما

بعد أن تم القضاء على المجاميع الإرهابية ، وأضاف أنه بإنتظار مقترحات

مشاريع مكافحة الفساد من الحكومة للعمل عليها واقرارها لانهاء هذا

الملف ، مبيناً أن السلطة التشريعية ستعمل بكل جهدها للعمل على مشاريع

مكافحة الفساد.

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